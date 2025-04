MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) – Personale della Stazione di Monsampolo del Tronto, terminate alcune delle attività investigative in essere per l’identificazione di presunte bande criminali dedite ai furti in appartamenti nella vallata, hanno deferito alla locale Procura tre soggetti di origini albanesi, di 32, 30 e 28 anni, che, nel novembre scorso si sarebbero resi responsabili di due furti in abitazioni, uno a Spinetoli e l’altro a Monsampolo.

In entrambi i casi i malviventi hanno raggiunto le abitazioni arrampicandosi dall’esterno, per poi forzare le finestre e mettendo a soqquadro il mobilio interno fino a individuare e asportare i preziosi.

Danno di € 5000 in un caso e circa € 500 nell’altro. Determinanti le immagini dei sistemi di videosorveglianza, in parte privata e in parte comunale, così come l’immediata attivazione delle indagini da parte dei militari e il piano straordinario di controllo del territorio, attivato dalla Compagnia di San Benedetto.

Seguirà un processo, a piede libero, nel quale i tre saranno chiamati a rispondere di furto aggravato.