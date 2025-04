ROMA – Si svolgeranno sabato 26 aprile alle 10 i funerali di Papa Francesco, sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Oggi il Governo proclamerà il lutto nazionale, dai tre ai cinque giorni, la decisione è attesa per la giornata di oggi, 22 aprile.

In arrivo in queste ore centinaia di migliaia di fedeli nella Capitale per dare l’ultimo saluto al Santo Padre. Il Governo ha affidato alla Protezione Civile l’organizzazione logistica dei funerali, sono previsti anche piani straordinari dei trasporti.