OSIMO – Sabato 12 Aprile è stato uno snodo temporale importante per la Competizione ‘Il Calcio è di Tutti’ della Divisione Calcio Paralimpico Figc: si è infatti completato il programma delle fasi regionali e interregionali per la stagione 2024/25. Sono scese in campo Basilicata- Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Queste le squadre vincenti delle varie Regioni: Basilicata-Calabria: Pallandia (Terzo Livello); Emilia Romagna: Cremonese Pepo Team (Primo Livello), Piacenza Special Dream Team (Secondo Livello) e Corticella (Terzo Livello); Lombardia: Fiorentina Ossona (Secondo Livello) e Bulé Bellinzago (Terzo Livello); Marche: Borgo Solestà (Terzo Livello); Veneto: Calcio Veneto (Secondo Livello) e Udinese Lizzana (Terzo Livello).

Ad oggi sono solo 3 le regioni dove la dcps non è ancora presente (Friuli; Trentino e Molise) questo a testimoniare il grande lavoro svolto dalla neonata divisione paralimpica figc presieduta da Franco Carraro, appena riconfermato in carica per il prossimo quadriennio olimpico.

In tutte le regioni si è fatta una gran festa come del resto ad Osimo, presso il centro sportivo Dario Bernacchia, per la finale regionale delle Marche, alla presenza del vice Presidente Cip Marche Roberto Novelli; del responsabile area sociale Lnd Marche Avv. Gianmario Schippa; dei delegati regionali dcps Laura Grandinetti ed Adriano Pistolesi che hanno svolto, anche quest’anno, un grande lavoro organizzativo rendendo il campionato regionale itinerante. Premiata la vincitrice della stagione 2024-25 Borgo Solestà di Ascoli Piceno che parteciperà alle

finali nazionali in programma a Tirrenia il 24 Maggio, seconda classificata Montepacini Fermo, terze classificate Espora Rimini ed Union Porto Potenza Picena.

Premiata anche la Stella del Mare San Benedetto con il premio Fair Play, importante riconoscimento nazionale per “essersi distinta durante l’anno per il costante impegno nel promuovere i valori fondamentali dello sport, ed in particolare del fair play”. Solo 12 club

sui ben 175 della divisione paralimpica hanno ricevuto questo riconoscimento e sono stati invitati a Roma il 17 Maggio per partecipare ad nuovo evento istituito ad hoc dalla federazione, all’interno del bellissimo Centro Olimpico Giulio Onesti. Sarà una bellissima festa per tutti i

ragazzi ed i loro familiari.

Il Presidente dell’associazione sambenedettese Claudia De Laurentiis “siamo felicissimi ed onorati di questo riconoscimento, rappresenteremo la nostra Città con orgoglio in un contesto dove i valori dello sport saranno messi in gran risalto. I nostri ragazzi nel corso del campionato hanno lasciato il segno, sempre sorridenti e felici anche dopo la sconfitta, sempre pronti a tendere una mano a chi era in difficoltà, un carico di entusiasmo che non è passato inosservato, il premio è tutto loro e delle famiglie che ci supportano sempre con il loro calore”.

Il direttore generale Prof. Roberto Ciferni “Un premio che ci riempie di gioia, un plauso a tutti i miei ragazzi, un plauso al nostro staff tecnico, ai nostri dirigenti, che hanno saputo sempre orientare il gruppo squadra, i familiari, verso la vera essenza dello sport che non è certo il mero risultato sportivo. Questo non mai scontato, anche in ambito paralimpico. Viva lo sport con i suoi valori, viva il fair play”.