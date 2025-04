SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nella notte tra il 19 e il 20 aprile è stata oggetto di un gesto vandalico la scultura realizzata dall’artista Roberto Capocasa e installata su uno scoglio al Molo Sud di San Benedetto del Tronto. Ignoti avrebbero tentato di staccare l’opera dalla sua base rocciosa: il tentativo non è andato a segno, ma la testa della scultura si è comunque staccata ed è stata poi abbandonata su una panchina nelle vicinanze.

Colpire un’opera d’arte non è solo un atto vandalico: è un’aggressione alla memoria, alla cultura e all’identità di una comunità. La scultura Mamy di Roberto Capocasa non è semplicemente un oggetto fisico, ma parte del patrimonio urbano, simbolo di creatività e appartenenza.

Simili gesti, compiuti nell’ombra dell’inciviltà, non solo offendono il lavoro di un artista, ma impoveriscono l’intera collettività. Raccontare notizie come queste nel giorno della Santa Pasqua ci invita a riflettere sul fatto che il vandalismo non nasce dal nulla, ma è il frutto di una mancanza profonda: mancanza di rispetto, di consapevolezza, di educazione al bene comune.