GROTTAMMARE – Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 aprile, intorno alle ore 19, si è verificato un sinistro stradale in viale Ballestra, precisamente all’incrocio con via L. da Vinci. Coinvolte due vetture, una procedeva verso est e l’altra verso nord, per immettersi su via Ballestra, dove c’è lo stop.

Conducenti e passeggeri erano tutti fuori dalle macchine, qualcuno con lievi escoriazioni, ma sembrerebbe che nessuno sia rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza, con l’ausilio della Polizia Locale per far defluire il traffico.

L’incrocio in questione è uno dei più critici –e criticati– di Grottammare, per la sua scarsa visibilità e perché trattasi, di fatto, di una strettoia. Da tempo gli stessi cittadini si domandano se non sia meglio modificare la circolazione in quel tratto, pensando anche ad un senso unico.