SAN BENEDETTO – In occasione delle festività pasquali, il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alla Cultura Lia Sebastiani si sono recati in visita, insieme a una delegazione della locale sezione della Croce Rossa Italiana, al reparto pediatrico dell’ospedale “Madonna del Soccorso” e nella casa famiglia “Santa Gemma Galgani”. La visita è stata occasione per portare in dono ai giovanissimi ospiti delle due strutture le tradizionali uova di cioccolato e giocattoli e farli sentire parte dei festeggiamenti per la Santa Pasqua. Ad accogliere gli amministratori al “Santa Gemma” i componenti del consiglio di amministrazione, mentre nel reparto di pediatria li hanno accompagnati in visita il direttore generale Antonello Maraldo e il primario di Pediatria Ermanno Ruffini.

La visita è solo una delle diverse iniziative di carattere sociale che accompagnano “Pasqua in Rosso”, la manifestazione che, da sabato 19 aprile fino a lunedì 21 aprile, animerà gli spazi del centro cittadino con la presenza di moto campioni del mondo della scuderia Ducati e la possibilità di provare su strada alcuni modelli della gamma 2025 del marchio di Borgo Panigale.

Infatti domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, alle 16:00, il villaggio di “Pasqua in Rosso”, situato in viale Moretti sarà la cornice per l’apertura dell’uovo di pasqua gigante che sarà donato all’associazione “Michelepertutti”, che da anni opera a supporto dei bambini affetti da danni cerebrali e delle loro famiglie. All’evento parteciperanno i bambini con cui l’associazione opera insieme ai fondatori di “Michelepertutti”, Cristiana Carniel e Marco Sorrentino, e alla referente del progetto “Un villaggio per crescere”, Valeria Romano.

In “Pasqua in rosso” ci sarà spazio anche per la sicurezza e l’educazione stradale: in un’area gestita dai volontari della locale sezione della Croce Rossa Italiana. Sabato 19 aprile i bambini potranno imparare di più sulle regole che disciplinano la circolazione e su come mettersi in contatto con i numeri di emergenza in caso di necessità. In più, per tutta la durata di “Pasqua in Rosso” saranno presenti due spazi con ruote della fortuna dove i bambini potranno giocare e vincere giocattoli, uova di cioccolato e molti altri premi a tema.

Per gli adulti, invece, il presidio della Croce Rossa Italiana offrirà l’occasione di apprendere le basi di un efficace primo soccorso, con brevi lezioni della durata di circa 30 minuti sull’esecuzione del massaggio cardiaco e delle manovre di disostruzione delle vie respiratore nei lattanti, nei bambini e negli adulti. Le lezioni saranno accompagnate da alcune prove pratiche su manichini.

“Pasqua in Rosso” offrirà inoltre intrattenimenti per tutti i gusti, con dj set e musica, aree relax e mostre a tema motoristico. L’ingresso è gratuito.