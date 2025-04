SAN BENEDETTO – “Da un punto di vista delle relazioni sindacali con la parte della dirigenza sanitaria non ho trovato particolari criticità e asperità. Il mio impegno è quello di sviluppare ulteriormente il dialogo basandolo su un rapporto di reciproca collaborazione, come del resto credo sia accaduto fino ad ora. Quello di oggi non è solo un momento per i saluti, ma anche per iniziare un nuovo percorso”. Queste le prime parole del direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, in apertura del secondo incontro, nel giro di 48 ore, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Stamattina, all’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto, il neo dg dell’Azienda sanitaria territoriale picena ha infatti incontrato, con la direzione aziendale al completo, i sindacati dell’area sanità e dell’area funzioni locali (dirigenza amministrativa, tecnica e professionale). Come accaduto in occasione del confronto di mercoledì scorso con le sigle del comparto, Maraldo ha chiesto a ciascuno dei rappresentanti presenti di illustrare quelle che a loro avviso sono le priorità e i principali argomenti che vorrebbero portare per primi sul tavolo delle trattative.

Dal confronto con le organizzazioni sindacali è emerso che l’azienda ha portato avanti, con la dirigenza sanitaria, un importante lavoro per la ricostruzione dei fondi e di tutte le attività relative alla parte economica. Tanti, però, sono ancora gli aspetti da sviluppare. E’ per questo motivo che, con lo stesso ritmo tenuto fino ad ora, l’Ast – dichiara l’azienda “si impegnerà a portare a termine, in tempi celeri, l’attività relativa alla graduazione delle funzioni”. Durante l’incontro è stato fatto anche il punto sui fondi contrattuali per i quali è già stato attivato un tavolo tecnico, che a breve verrà concluso, per il contratto collettivo integrativo 2023/2024.