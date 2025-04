ROSETO DEGLI ABRUZZI – Svelato il nome del secondo artista che comporrà la terna degli ospiti della decima edizione del festival musicale “Emozioni in Musica“, in programma dal 4 al 6 agosto a Roseto degli Abruzzi presso l’antistadio “Fonte dell’Olmo“, a cura dell’associazione musicale “Le Ombre”, presieduta dal dottor Silvio Brocco, con la direzione artistica del musicista Morgan Fascioli, in co-progettazione con il comune di Roseto e con il supporto di numerosi sponsor.

Sarà, dunque, Noemi a concludere questa decima edizione del festival, che dal 2014 ha portato a Roseto degli Abruzzi migliaia di spettatori, accogliendo tanti nomi prestigiosi della produzione musicale nazionale. La cantante si esibirà mercoledì 6 agosto, alle ore 21,30, nella terza serata in programma, che sarà una data del suo “Nostalgia Summer Tour”.

Nome d’arte di Veronica Scopelliti, romana di origine calabrese, Noemi è un’artista poliedrica, nota, oltre che per la sua voce particolare, anche come volto televisivo. In particolare, si è fatta notare al grande pubblico quando, nel 2009, ha partecipato alla seconda edizione del talent show X Factor, balzando agli onori delle cronache per il suo stile che spazia dal pop al soul e ottenendo ampi consensi. Presenza fissa nel panorama musicale italiano, grazie alla sua carriera da solista e alle sue numerose partecipazioni a Sanremo, ultima delle quali quest’anno con “Se ti innamori muori”, Noemi sta ottenendo un grandissimo successo di pubblico. Anche in questa occasione regalerà agli spettatori sia i suoi più noti successi come “Vuoto a perdere”, scritto da Vasco Rossi con musiche di Gaetano Curreri, “L’amore si odia“, in collaborazione con Fiorella Mannoia, “Per tutta la vita”, “Sono solo parole”, sia le canzoni del suo ultimo album “Nostalgia”, uscito il 28 febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy.

Sarà svelato nei prossimi giorni, invece, il nome del terzo artista chi completerà il cartellone di questa decima edizione del festival e che si esibirà in concerto nella seconda serata della kermesse, che sarà aperta il 4 agosto da Marco Masini.

Le prevendite dei biglietti cominciano venerdì 18 aprile, dalle ore 18. I biglietti saranno disponibili in prevendita sui siti di Ticketone (link https://www.ticketone.it/event/noemi-nostalgia-summer-tour-stadio-comunale-fonte-dellolmo-20105140/ ) e Ciaotickets (link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/noemi-emozioni-musica-roseto-degli-abruzzi?_gl=1*fszmjo*_up*MQ..*_ga*NDA4MzI4MjQyLjE3NDQ5NzkyOTM.*_ga_77597DYXEV*MTc0NDk3OTI5Mi4xLjEuMTc0NDk3OTI5OC4wLjAuMA) oltre che nei punti vendita autorizzati.