SAN BENDETTO – È partito giovedì 17 aprile, dopo essere stato annunciato nelle scorse settimane dalla nota pagina satirica Gta Sun Beach, il progetto a scopo benefico che vede come protagonista l’ormai ex stadio Ballarin. Come scrivono nel post, gli amministratori della pagina hanno fatto in modo di prelevare dei frammenti delle macerie dello stadio e ne hanno creato un oggetto destinato alla vendita. È possibile acquistarlo in varie attività tra Centobuchi, San Benedetto e Grottammare. Ogni giorno, a San Benedetto del Tronto, c’è chi passa davanti a quel che resta dello Stadio Ballarin. Quelle macerie, apparentemente spente, portano ancora dentro di sé un’energia viva, un significato profondo, un legame indissolubile con la storia e l’identità della città. Non sono solo pietre, ma simboli di passione, ricordi e appartenenza.

È da questa consapevolezza che è nato “Un pezzo di cuore”, un progetto benefico ideato da un gruppo di cittadini per trasformare quei frammenti di storia in qualcosa di concreto, tangibile e carico di valore emotivo. Le pietre del vecchio Ballarin sono state recuperate, ripulite, suddivise in frammenti, numerate e incastonate in una base commemorativa. Ogni pezzo è unico, numerato, e rappresenta una piccola parte di un grande passato.

Il progetto non è solo un omaggio alla memoria, ma anche un’iniziativa solidale: l’intero ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato del territorio. Un gesto che unisce il ricordo al presente, la nostalgia all’impegno civile.

Attualmente, i frammenti commemorativi sono disponibili presso alcuni punti vendita del territorio, al prezzo di 10 euro:

Floppy, a San Benedetto del Tronto

Internet Point in via Val Gardena, a Porto d’Ascoli

Bar Daiquiri, a Centobuchi

Cin Cin Bar, a Grottammare

“Il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione di numerose realtà locali: Patamar Studio ha curato la produzione, Stefano Corona ha realizzato il video di presentazione, Valentina si è occupata delle confezioni. Un ringraziamento speciale va anche a Bellacoggg, Ri.do e a tutte le persone e le energie che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa. ‘Un pezzo di cuore’ è un ultimo saluto, ma anche un modo per non dimenticare. – ha affermato Davide Piccinini amministratore della pagina Gta Sun Beach– Un invito a portare sempre con sé un frammento della storia sambenedettese, trasformato in un simbolo vivo di memoria e solidarietà”.