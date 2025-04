SAN BENEDETTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto ieri, 17 aprile, il nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, il dr. Antonello Maraldo.

Nel corso del colloquio, si è fatto accenno alle principali questioni che investono i servizi sanitari nella città di San Benedetto e i Comuni del comprensorio, con particolare riferimento alle dotazioni di mezzi e personale dell’ospedale “Madonna del Soccorso” e al futuro dei servizi territoriali anche in relazione ai costruendi ospedale di comunità e casa di comunità.

“Si è trattato ovviamente di un primo colloquio di presentazione – ha detto al termine il sindaco Spazzafumo – mi ha fatto molto piacere incontrare una persona non soltanto preparata ma anche estremamente disposta ad ascoltare. Ci siamo lasciati con l’impegno di rivederci presto, anche insieme agli altri Sindaci del territorio, per iniziare ad affrontare le numerose tematiche che riguardano qualità e quantità dei servizi erogati dalle nostre strutture”.

“Avviare fin da subito un confronto con le istituzioni – dice il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – è tra le mie priorità. Solo attraverso l’ascolto dei rappresentanti del territorio si può iniziare a lavorare immediatamente per dare risposte tempestive ai principali bisogni di salute dei cittadini e alle principali esigenze, in materia sanitaria, dei territori stessi. E’ per questo motivo che oggi, a soli quattro giorni dal mio insediamento, mi sono recato in visita dal sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, che ringrazio per il confronto costruttivo. Mi impegnerò, da direttore generale, per far sì che l’ospedale di San Benedetto, così come naturalmente anche quello di Ascoli, e dunque l’Ast picena, con annesse le strutture territoriali, possano contare sul personale necessario e possano erogare prestazioni sempre più di qualità e all’altezza delle richieste dei cittadini”.