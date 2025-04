La squadra di tennistavolo di San Benedetto vince in trasferta a Camerino contro la seconda forza del campionato e conquista la promozione in C2.

Il largo punteggio (6-1) potrebbe trarre in inganno e invece la partita è stata difficile per lunghi tratti e gli avversari hanno onorato l’impegno contro la prima in classifica.

“A meno di un anno dalla sua costituzione l’Asd TT S.Benedetto – ha dichiarato il presidente rivierasco Vincenzo Agostini – ha realizzato il primo obiettivo, vale a dire la promozione in C2. Unità, passione e determinazione hanno portato a questo risultato, ottenuto vincendo tutte le partite tranne una. Un applauso a questa straordinaria squadra: in primis al capitano (allenatore e giocatore imbattuto) Alessandro De Vecchis, al veterano Primo Fraticelli e ai nostri ragazzi terribili Giovanni Calderisi, Alessandro Meo e Andrea Scarfagna. Grazie a tutti loro che hanno giocato sempre al massimo, conquistando un risultato davvero prezioso. Ora sarebbe opportuno trovare uno spazio migliore per disputare le gare interne, visto che in questa stagione abbiamo giocato al Centro Sportivo Iride di Martinsicuro e ci adopereremo per raggiungere anche questo obiettivo importante.”