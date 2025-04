Nicola Cesare, presidente Termoli: “Venire a giocare a San Benedetto è uno spettacolo unico, è una piazza che merita non solo la C ma anche di più. E’ stata una partita equilibrata, sapevamo che avremmo dovuto sfruttare le pochissime occasioni che ci sarebbero capitate. Diciamo che oggi ci siamo ripresi ciò che avevamo immeritatamente lasciato nelle ultime giornate. Siamo ripartiti da zero con questa società, ricordo la partita d’andata contro la Samb che non avevamo nemmeno le magliette per giocare. Ora avremo due finali per salvarci, ci godiamo questa vittoria ma non è ancora finita, dovremo battere l’Atletico Ascoli”.

Mister Palladini: “I turni infrasettimanali quest’anno non ci portano fortuna. Nel primo tempo siamo arrivati tante volte al cross, ma non abbiamo attaccato bene l’area di rigore. Nella ripresa loro hanno chiuso tutti gli spazi e noi siamo stati poco incisivi, sarebbe stata una partita da pareggio, poi è arrivato l’episodio del rigore. Abbiamo creato meno di quanto siamo abituati a fare. Dispiace perdere in casa, perchè vogliamo onorare questa stagione fino alla fine, non regaleremo niente a nessuno. Voglio chiedere scusa pubblicamente a Semprini, l’avrei voluto sostituire con Orsini per fargli prendere l’applauso di fine stagione, le prossime due giocherà lui. Purtroppo poi la partita si è messa male e non potevo cambiare il portiere, gli chiedo scusa perchè glielo avevo promesso. Futuro? Godiamoci la festa e questo bel momento, ci sarà tempo per parlare di futuro. Il tifo? Oggi era giusto andare sotto la curva, a obiettivo raggiunto, prima non ci sono andato perchè è giusto che l’applauso se lo prendano prima i ragazzi”.

Alessio Zini, Samb: “Le motivazioni non erano le stesse tra noi e il Termoli, oggi è stata una giornata no, ci dispiace aver perso davanti ai nostri tifosi. Loro hanno trovato il gol su un episodio dubbio. Oggi c’era anche un po’ di stanchezza. Ora dobbiamo pensare a noi stessi e vincere le ultime due partite. Prossimo anno? Per ora penso a fare bene queste ultime due partite e la poule scudetto, poi la società farà le sue scelte”.

Mister Carnevale: “Venire qui a San Benedetto e fare una prestazione del genere è da grande squadra. Rinnovo i complimenti alla Samb perchè è stata la squadra più forte, ma noi oggi eravamo motivati e attenti. Credo che il risultato in nostro favore sia giusto perchè abbiamo giocato una partita di personalità esprimendo buone trame di gioco”.

Mattia Gennari: “Siamo dispiaciuti per la sconfitta, ma oggi è una giornata di festa per la Samb che è tornata nel calcio professionistico. Penso che abbiamo fatto una buona partita, ma siamo stati meno incisivi del solito. Non abbiamo subito quasi nulla. Il rigore? Non mi sono accorto di nulla, devo rivederlo. Futuro? Non ho parlato ancora con la dirigenza, la testa è alle ultime due partite che vogliamo vincere. Rimarrei molto volentieri”.