SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Termoli.

NOTE

Giornata di soleggiata, ma piovosa nella ripresa. Campo in buone condizioni. Padroni di casa in maglia bianca, ospiti in giallorosso. Spettatori 6’064.

FORMAZIONI

SAMB (4-2-3-1): Orsini 06, Orfano 05 (65′ Bouah 05), Zini, Gennari, Zoboletti 05, Paolini (70′ Battista), Guadalupi, Toure 05 (85′ Tataranni 06), Fabbrini (65′ Kerjota), Baldassi (85′ Sbaffo), Eusepi.

All. Ottavio Palladini. A disp. Semprini 04, Candellori, Chiatante 04, Orlandi 06.

TERMOLI (3-5-2): Corci, Tracchia 07, Esposito, Hutsol, Sicignano, Volpe (38′ Della Pietra), Magnani, Keita, Hysaj 04, Galdo 06, Cancello.

All. Massimo Carnevale. A disp. Palombo, Ferchichi, Allegretti 06, Biaggi, Oliviero 05, Mariani, Traini 04, Arduini.

ANGOLI 10-9

AMMONTI Esposito 59′ Toure 75′

ESPULSI

CRONACA-COMMENTO

La Samb scende in campo già certa della vittoria aritmetica del campionato con la formazione “quasi tipo”. Novità rispetto alla gara contro il Teramo, Fabbrini titolare al posto di Kerjota, Baldassi al posto di Sbaffo e Zoboletti dal primo minuto, con Zini che scala centrale al posto di Pezzola. Confermato capitan Eusepi, dai capelli a tinte rossoblu, al centro dell’attacco.

Partono forte i rossoblu caricati dalla spinta del pubblico, ottenendo subito quattro calci d’angolo in rapida successione nei primi 5′, ma la difesa giallorossa è attenta nell’allontanare la minaccia. Il primo a impegnare i guantoni di Corci è Zoboletti con una buona sortita sulla fascia destra al 12′. Si affida invece ai lanci lunghi dalla difesa il Termoli, ma Orsini è sempre attento nelle uscite in presa alta. Bella azione di Fabbrini alla mezzora che arriva sul fondo e mette in mezzo per Baldassi, che di testa mette tra le braccia di Corci.

Grande occasione per il Termoli allo scadere della prima frazione con Hysaj sugli sviluppi di un corner, ma un super Orsini gli sbarra la strada con un grandissimo riflesso. Finisce così la prima frazione, arida di occasioni salvo quest’ultima ben sventata dal portiere rossoblu.

La ripresa inizia con un’altra bella parata di Orsini, attento nel coprire bene il primo palo su Della Pietra. Risponde al 52′ Eusepi con un colpo di testa di poco alto sulla traversa. Fa seguito poco dopo il colpo di testa di Baldassi, troppo centrale. Ritmi molto bassi e gioco spezzettato in questa fase.

Rigore per il Termoli concesso all’80’ per un tocco di mano in area sugli sviluppi di un corner. Cancello calcia centralmente e spiazza Orsini che si era tuffato alla sua sinistra. 0-1.

La Samb prova una reazione con i neo entrati Kerjota e Sbaffo, proteste per un contatto a centro area ai danni di Bouah ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per concedere il penalty. Nel recupero ci prova Kerjota con un tiro cross che attraversa tutta l’area di rigore, ma ne Eusepi ne Sbaffo riescono a spingere in rete. E’ l’ultima occasione, di una partita incolore dal punto di vista del gioco. Per la Samb una sconfitta indolore, per il Termoli punti fondamentali in chiave salvezza.