MONTEPRANDONE – Nella giornata di oggi, 17 aprile, intorno a mezzogiorno, un albero è caduto su sede stradale, sulla Salaria. Precisamente nel tratto fra Monteprandone e Stella di Monsampolo.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli utenti della strada stanno optando per la deviazione verso la Zona Industriale, evitando così il tratto in questione.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO