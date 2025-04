Quando si parla di luce non si può fare a meno di sottolineare quanto sia importante e preferibile quella naturale. Ideale sarebbe avere sempre ampie finestre, bene esposte e… vivere solo di giorno ma questo non è possibile ed è per questo che esiste un’importante “arte”, il lighting design.

Una buona progettazione crea atmosfere suggestive, mette in risalto l’architettura dell’ambiente, garantisce funzionalità e comfort e valorizza la luce naturale o compensa la sua assenza. Un’illuminazione adeguata può fare la differenza nel modo in cui percepiamo uno spazio al punto da influenzare il nostro benessere ed il nostro umore.

Partiamo subito da un errore che spesso si fa utilizzando tendaggi troppo pesanti che impediscono ai raggi solari di entrare. Qualora sia necessario oscurare la camera, sarebbe opportuno prevedere una tenda doppia, di due diversi gradi di trasparenza.

Anche il colore del tessuto è importante perché potrebbe falsare la percezione delle tonalità di tutto il locale. Come abbiamo anticipato, anche nella stanza con la migliore luce naturale, prima o poi arriverà il tramonto e quindi sarà necessario l’utilizzo

di corpi illuminanti, dalle più romantiche candele alle più pratiche lampadine!

Un aspetto che non va sottovalutato è che la luce ha diverse temperature e quindi colore che può andare da un accecante bianco fino ad un arancio più caldo. Ogni ambiente dovrebbe avere lo stesso grado anche se si utilizzano apparecchi diversi, infatti non è gradevole mischiare più tonalità.



Il living racchiude in se molte funzioni: pranzo, conversazione, lettura, tv, lavoro, gioco, relax, etc. e quindi serve una combinazione di luce diretta e diffusa, utilizzando corpi illuminanti di diverso tipo.

Nella zona pranzo è consigliabile avere una lampada sopra al tavolo così da avere una giusta visione dei piatti e dei volti dei commensali; a tale scopo ci sono diverse opzioni come sospensioni o piantane da terra con braccio che arrivi sopra alla mensa.

Il divano è spesso luogo di conversazione ma anche utilizzato per rilassarsi davanti alla televisione, quindi l’ideale sarebbe avere una luce indiretta ed uniforme per non creare riflessi sullo schermo.

La tendenza degli ultimi anni (anche decenni) è quella di utilizzare faretti ad incasso, o liberi, che creano fonti nascoste per ottenere un’illuminazione più omogenea. Adatte a questo ambiente e non solo sono i sistemi direzionabili e dimmerabili, cioè che possono essere regolati in intensità in base alle varie esigenze.

E se volessimo creare un angolo lettura? Ottimale sarebbe una lampada da terra che renda questo momento piacevole e rilassante, evitando l’abbagliamento e l’affaticamento oculare.



Passiamo in cucina. L’area preparazione deve avere luce diretta, priva di ombre. Idonei sono gli strip sotto pensili; in commercio si trovano barre luminose da applicare dove si vuole in autonomia, ma attenzione alla luce fredda e bluastra che falsa i colori del cibo.

La camera da letto è un luogo di relax e riposo e quindi necessita di un’ambientazione delicata, che dia serenità attraverso l’utilizzo di tonalità calde e riposanti. Ideali sono le fonti rivolte verso pareti e soffitto che illuminano per riflessione. Un altro discorso è per i comodini, dove spesso leggiamo, e su cui possiamo spaziare dalla classica abat-jour alla più moderna lampada che scende dalla parete o dal soffitto.

Ultimo accorgimento è quello per il guardaroba/armadio che deve essere ben illuminato da una fonte associata al mobile oppure da una frontale, ma orientata verso l’interno così da vedere bene i colori del vestiario.

Procediamo con il bagno, zona umida per eccellenza quindi attenzione nella scelta degli apparecchi elettrici. Sullo specchio è necessaria una luce diretta ma filtrata per evitare ombre sul viso durante il trucco o la rasatura. Per il resto l’ambiente va illuminato in modo diffuso a creare una sensazione di benessere. All’interno della doccia si possono usare faretti impermeabili.

Infine non dimentichiamo gli spazi esterni, come balconi o giardini, magari utilizzando dispositivi che si ricaricano con pannelli solari.

Ed il classico lampadario? Non si utilizza più? Certo che si! Ne esistono di bellissimi, iconici, di design, eleganti, tanto da catturare completamente l’attenzione del visitatore e possono dare carattere a tutta la stanza.

Ricordiamo sempre di usare lampadine a risparmio energetico sia per preservare l’ambiente, sia le nostre “tasche”.

Per salutarvi voglio citare un maestro del XX secolo, Le Corbusier che disse “L’architettura è il gioco sapiente, corretto e magnifico di volumi raggruppati sotto la luce”.

Bella giornata a tutti voi

Hai un quesito sull’universo Casa? Inviaci la tua domanda alla mail universocasarivieraoggi@gmail.com o contatta il numero 351 4800463