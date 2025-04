GROTTAMMARE– Marco Paolini chiude giovedì 24 aprile l’edizione 2025 di Scene d’Artista, rassegna proposta dal Comune di Grottammare e l’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e la collaborazione dell’Associazione Profili Artistici.

Lo spettacolo presentato dall’artista veneto si intitola “Antenati. The grave party”, si terrà a Grottammare alle ore 21:00 in prima e unica data per le Marche (in sostituzione dell’annunciato “Bestiario Idrico” in forma di “Studio per uno spettacolo”).

Legato al più ampio progetto La Fabbrica del Mondo, Antenati ripercorre l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le ottomila generazioni che ci collegano ai nostri progenitori, a quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta provengono.

“Siamo una specie curiosa e fragile – ricorda Paolini nelle note –, capace di adattarsi al clima. Siamo stati prede e siamo diventati predatori. Abbiamo inventato le cose, le parole per chiamarle e il modo per articolarle dentro un discorso e le abbiamo lasciate in eredità ai figli dei figli. In ogni individuo ci sono tracce, informazioni in codice di tutti coloro che lo hanno preceduto”

Antenati comincia narrando di atomi e batteri e prosegue descrivendo la migrazione continua di quei nonni poco più che trentenni, il loro arrivo in risposta all’invito e il loro comico e commovente tentativo di capire noi, internet e la catasta di meraviglie utili e inutili di cui ci circondiamo.

“Nessuno di noi è solo uno, nessuno è uno solo, io sono fili e non dati, fili, fili “

Le musiche sono di Fabio Barovero, le luci di Michele Mescalchin, fonico Piero Chinello, l’assistenza tecnica è di Pierapolo Pilla e la direzione tecnica di Marco Busetto. Lo spettacolo è prodotto da Michela Signori per Jolefilm.

Informazioni Teatro delle Energie (via Ischia) aperto la sera dello spettacolo dalle 19,30; biglietterie del circuito AMAT, vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net.