SAN BENEDETTO – Non si è fatta attendere la replica dei titolari di “Pamplona” Martin e Daniele Piccinini che hanno contestato la recente sanzione applicata al locale, riguardante la diffusione di musica a volume troppo alto.

“La contestazione non riguarda la multa in sé – dichiarano i fratelli Piccinini – anche se sarà impugnata in sede opportuna, ma il fatto che alcuni organi di stampa locali (un quotidiano online e uno cartaceo) abbiano dato notizia della vicenda ancor prima che ne venissimo ufficialmente a conoscenza noi. Oltre che in modo non rispondente alla realtà. Il quotidiano regionale, oltre ad aver sbagliato il nome del locale, ha anche dichiarato che è stata emessa un’ordinanza di chiusura, cosa assolutamente non vera; l’ordinanza riguarda solo l’assenza di musica. Sec0ndo noi, oltre ad aver dato una notizia fuorviante, hanno gratuitamente recato danno al locale”.

Nota del Direttore: purtroppo l’aspetto che riguarda la fuga di notizie dalla sede municipale sta diventando insopportabile oltre che fuorviante (specialmente quando si anticipa quello che verrà detto il giorno dopo in conferenza stampa, senza la possibilità che i promotori possano rispondere alle domande dei giornalisti) quindi dannoso, perché frutto di informazioni incomplete e senza il necessario contradditorio. Ritengo che il sindaco debba scoprire la ‘talpa’ prima possibile perché ne va di mezzo anche la sua credibilità.