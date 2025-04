SAN BENEDETTO – Oggi, 16 aprile, il Sindaco Antonio Spazzafumo ha incontrato gli studenti e le studentesse dell’Istituto d’Istruzione Superiore Alberghiero F. Buscemi: “Oggi ho avuto il piacere di vivere un momento davvero speciale insieme agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero F. Buscemi. Un incontro ricco di entusiasmo, idee e riflessioni che mi ha confermato, ancora una volta, quanto sia fondamentale il dialogo con i nostri giovani. Abbiamo parlato della nostra città, delle sfide quotidiane e delle opportunità che si possono costruire con impegno e passione. Abbiamo condiviso pensieri sul mondo del lavoro, sul futuro e anche sulle difficoltà che i ragazzi sentono più vicine”.

“Il confronto è stato sincero e stimolante, un’occasione di crescita anche per me. I giovani hanno uno sguardo acuto e critico, e ascoltarli è un dovere, ma anche un arricchimento. Un sentito ringraziamento all’Istituto e al Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Moretti, per la calorosa accoglienza e per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono per formare cittadini consapevoli e pronti ad affrontare il futuro. Incontri come questo danno senso al nostro impegno quotidiano e ci ricordano che il futuro della città passa anche e soprattutto da qui, dai banchi di scuola. Questo è solo il primo degli altri incontri che farò anche con gli altri Istituti scolastici superiori di San Benedetto”.