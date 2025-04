RIVIERA – La Protezione Civile delle Marche ha emesso un’allerta gialla per vento per la zona 6 della Regione, che comprende San Benedetto e Ascoli Piceno, per la giornata di giovedì 17 aprile.

Il rinforzo dei venti di scirocco determinerà per la prima parte della giornata di domani un aumento del moto ondoso fino ad agitato e raffiche fino a vento forte-burrasca lungo la fascia costiera.

Nel pomeriggio il moto ondoso e l’intensità del vento saranno in graduale attenuazione.