SAN BENDETTO – Il 25 aprile si festeggia l’anniversario della liberazione d’Italia, noto anche come festa della Liberazione e, quest’anno, l’Anpi della Sezione di San Benedetto, in occasione degli 80 anni dalla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo, ha organizzato alcuni eventi scanditi tra la mattina e il pomeriggio.

Mattina 25 aprile

-Alle ore 9:15 “Resistere, Pedalare, Resistere”, pedalata in collaborazione con Fiab Sbt con arrivo alle celebrazioni ufficiali in via Nebbia, Porto d’Ascoli;

-Alle ore 11:30 le celebrazioni istituzionali in Viale S. Moretti.

Pomeriggio 25 aprile

-Alle ore 15, in Piazza Matteotti, corteo per le vie intitolate ai partigiani locali;

-Alle ore 16.30, merenda sociale e musica in Piazza Pazienza.

Di seguito la locandina degli eventi Anpi.