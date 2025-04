Marche tattoo convention, l’evento di portata mondiale che anche quest’anno hanno partecipato oltre 200 artisti provenienti da ogni angolo del globo.

Organizzato dall’agenzia Oriana grandi eventi di Oriana Simonetti.

Marche Tattoo Convention: l’evento Mondiale Dedicato al Tatuaggio con Eventi e Food, senza sosta. Appena terminato il 11 al 13 aprile, Con un successo sopra le aspettative, presso Hotel Casale presso il centro congressi Raffaello, Colli Del Tronto Ascoli Piceno, promuovendo l’arte del tatuaggio e la cultura artistica.

l’Expo unico nella zona, sono intervenuti tantissimi visitatori, ancora una volta come uno degli appuntamenti più importanti del Centro Italia, per gli amanti del tatuaggio e dell’arte contemporanea. Un’esperienza unica che sottolinea l’ascesa e l’importanza del mestiere del tatuatore, riconosciuto oggi come una delle professioni artistiche più in crescita a livello globale, le tante presenze che hanno già riempito tutti gli hotel di Ascoli Piceno e Provincia.

Quest’anno ci sono stati Ospiti Mondiali, come: dal Venezuela Caracas Alex Brux il più famoso dell’America, Laura Egea la principessa spagnola del tattoo, Raul De La O King Spagnolo Anime e Manga, Junior Souto dal Brasile con oltre 400Santis premi internazionali, Marcello Cestra King del Tattoo Realistico, Borto Tattoo, il King Italiano di Anime e Manga, Lorenzo Toti vincitore di numerosi premi, Placìdo che è stato il presidente di Giuria icona italiana del tattoo, Luca Di Fusco vincitore di numerosi premi e l’organizzatrice Oriana Simonetti sulla foto.

Convention dedicata al tatuaggio con Musica, spettacoli e food senza sosta, i partecipanti si sono divertiti fino a tarda notte.

La terza edizione di Marche tattoo convention si è confermata non solo una piattaforma di espressione artistica, ma anche un evento che contribuisce a consolidare il ruolo del tatuaggio nell’ambito dell’artigianato e della creatività italiana. E Colli Del Tronto Ascoli Piceno è ancora una volta la capitale italiana, europea e mondiale di questo movimento.

«In questa terza edizione abbiamo registrato tantissime presenze più dello scorso anno – spiega l’organizzazione -. Tutti i 200 artisti sono hanno avuto le agende piene e tanti altri hanno lavorato in modalità ‘walk in’. Anche quest’anno abbiamo selezionato gli artisti fra migliaia di richieste”.

“Marche Tattoo Convention” ha la straordinaria capacità di esaltare un mestiere che valorizza la persona nella sua dimensione estetica e comunicativa e allo stesso tempo racconta a giovani artisti come è possibile vivere del proprio lavoro. Un’arte in ascesa, un mestiere che fa cultura.

L’evento non si è limitato ad essere una semplice esposizione di opere e tecniche, ma offrirà al pubblico una vera e propria immersione nell’universo del tatuaggio, con protagonisti di fama mondiale, rappresentanti di stili che vanno dallo Small, Lettering, traditional, other style, best of day, neo traditional, blackwork, chicano, tribal ornamental, best combo, black and gray, anime\manga\cartoon, color, realistic color, realistic black, best healed, best in show, ogni categoria con tre premi 1° 2° 3° classificato. Valutati da una giuria professionale internazionale e mondiale.

I vincitori di Best in show, ovvero del tatuaggio più bello dei tre giorni se lo sono aggiudicato i fratelli Trimarchi Giovanni e Giordano, sulla desta e sinistra della foto.

Questa terza edizione dell’Expo è stata una celebrazione dell’arte visiva e del talento artigiano, evidenziando la professionalità e la maestria di coloro che si dedicano a un mestiere sempre più riconosciuto e apprezzato. Il mestiere del tatuatore ha infatti visto negli ultimi anni confermare la crescita costante non solo in termini di popolarità, ma anche come vero e proprio sbocco professionale per giovani artisti e artigiani.

Un evento con ospiti mondiali

Durante i tre giorni di Marche tattoo convention la location si è trasformata in un punto di incontro per appassionati e professionisti del settore, con artisti provenienti da Stati Uniti, Brasile, Venezuela, Messico, Canarie, Spagna, Portogallo, oltre a numerosi paesi europei. Le esibizioni live di tatuaggi Walk in, dove sarà possibile farsi tatuare senza appuntamento, offrendo ai visitatori l’opportunità di portare a casa un pezzo unico realizzato dai migliori artisti del mondo, tantissimi sono accorsi a farsi tatuare.

Marche Tatto Convention, dal 11-12-13 aprile con Spettacoli e Musica Senza Sosta, Spettacoli con il fuoco, farfalle lead, spettacoli e sfilata di intimo Burlesque “ Sensualimi”, Gare di Braccio di Ferro, Esibizione di karate, Cover ufficiale AC DC, Spettacoli e concerto dei Vichinghi e tanto altro, D.J. a tutte le Ore.

La Festa della birra Street food; Drink dal giovedì 10 aprile con Concerti ed eventi ogni tarda sera fino a domenica 13 aprile, Giovedì concerto Country Rock, Venerdì Cover ufficiale AC DC, Sabato i D.j. con musica 70\80\90, domenica i D.j. in consolle con discoteca, si è riscontrata un vero successo con tantissime presenze.

Il momento clou dell’evento è stato senza dubbio il Tattoo Contest, con circa 80 Targhe studiate e lavorate in maniera artigianale per valorizzare l’arte dei premiati, dove i migliori tatuaggi realizzati durante la convention sono stati valutati da una giuria di esperti riconosciuti nel settore.

Marche tattoo convention: https://marchetattoo.it/ , non è quindi solo una manifestazione dedicata al tatuaggio, ma un evento che conferma la centralità delle Marche, Colli Del Tronto Ascoli Piceno, nella promozione di una cultura artistica dinamica e contemporanea. Grazie alla partecipazione di artisti di fama internazionale e mondiale, l’Expo si propone di valorizzare e promuovere il mestiere del tatuatore, mettendo in risalto non solo la bellezza estetica del tatuaggio, ma anche il suo valore artigianale e culturale.

Tutte le info: Marchetattoo.it – Tel. 3472629136

Organizzazione: Oriana grandi eventi di Oriana Simonetti e Partner Regione Marche LET’S MARCHE.

(Intervento finanziato con risorse dell’Accordo per la Coesione della Regione Marche2021-2027 (Delibera Cipess n. 24/2024) – Fondo di Rotazione). Foto Oriana Simonetti e Matteo Icaro organizzatori.