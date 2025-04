SAN BENEDETTO – Sabato 12 aprile 2025, presso il Museo del Mare di San Benedetto, si è svolto “Marea. Sull’onda della cultura marinara”, un convegno organizzato dal Rotaract e dal Rotary Club di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con il Rotary Club di Mazara del Vallo.

Il convegno, al quale è stato concesso il patrocinio comunale, ha rappresentato un’opportunità unica per riflettere sul patrimonio marittimo locale e consolidare il legame tra la cittadinanza ed il suo mare. Sono state esplorate la storia, le tradizioni e le pratiche marinaresche della città costiera sambenedettese, volgendo lo sguardo anche ai punti di contatto tra San Benedetto del Tronto e Mazara del Vallo, due città lontane geograficamente ma vicine per tradizioni marinare.

Il convegno ha visto la presenza di autorevoli relatori: per la prima sessione dal titolo “Cultura marinara: storia e tradizione del nostro territorio” il dott. Giuseppe Merlini (direttore dell’archivio storico comunale di San Benedetto del Tronto), e Michele Del Zompo (capitano di lungo corso, ex ispettore per la pesca per la comunità europea, presidente dell’associazione pescatori sambenedettesi), con Martina Ratta (presidente del Rotaract Club di San Benedetto del Tronto) nel ruolo di moderatrice. La seconda sessione dal titolo “Prospettive di conservazione dei mari e pesca sostenibile” ha visto la presenza del Prof. Franco Palla (Biotecnologo, Università degli studi di Palermo) e il Prof. Italo Farnetani (Professore di Pediatria, United Campus of Malta), con Rossana Parrinello (socia del Rotary club Mazara del Vallo) nel ruolo di moderatrice. Presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale di San Benedetto, autorità militari e grande partecipazione da parte della cittadinanza.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto al comitato di San Benedetto del Tronto del progetto Plastic Free, per dare un contributo concreto in sostegno alle tematiche ambientali e di tutela del mare. Le delegazioni rotariane e rotaractiane hanno poi proseguito la giornata con una conviviale presso lo chalet La Lancette, durante la quale è stato siglato un gemellaggio tra i 2 Rotary Club di San Benedetto del Tronto e di Mazara del Vallo, nelle persone dei Presidenti Stefano De Gregoriis e Gaspare Ingargiola. È avvenuta anche la firma di un Protocollo d’Intesa su tematiche legate al mare ed alla tutela dell’ecosistema marino tra i 2 Rotaract Club di San Benedetto del Tronto e di Mazara del Vallo, nelle persone dei Presidenti Martina Ratta e Riccardo Pizzo.

La Presidente del Rotaract Club di San Benedetto del Tronto, Martina Ratta, dichiara: “A nome del Club che rappresento, ringrazio sentitamente la delegazione Rotary e Rotaract di Mazara del Vallo per essere stati con noi, dando grande dimostrazione di fratellanza rotariana. Ringrazio, in particolare, il Presidente del Rotaract Club di Mazara del Vallo, Riccardo Pizzo, per il lavoro fatto insieme in questi mesi che ha portato alla stesura di un Protocollo d’Intesa che ci vedrà impegnati in futuri progetti legati al mare ed alla valorizzazione delle nostre città costiere. Siamo davvero felici di essere riusciti ad unire le forze e gli intenti con il nostro Rotary Club padrino nell’organizzazione del convegno, nato su impulso rotaractiano, fino a generare una collaborazione interdistrettuale tra i Distretti 2090 e 2110″.

“Abbiamo dato prova di quanto l’unione tra Club Rotary e Rotaract debba essere coltivata nei rispettivi territori, al fine di garantire un impatto tangibile ed intergenerazionale nel perseguire i Service che sono portati avanti per la comunità cittadina. Ringraziamo gli autorevoli relatori che hanno accettato il nostro invito e per aver messo a disposizione della platea la loro professionalità e conoscenza. Si ringraziano sentitamente gli Sponsor dell’evento: Caffè del Marinaio, Salaria 259 Stile di Casa, Studio Pilates Contrology del dott. Massimiliano Ratta. Si ringrazia, infine, la socia del Rotaract Club di San Benedetto, Giulia Censori, per aver ideato e curato la grafica e la comunicazione dell’evento”.