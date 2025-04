SAN BENEDETTO – Nuova segnalazione da parte dei cittadini in merito alle condizioni del sottopassaggio in via Val Tiberina, a Porto d’Ascoli. Ancora una volta, si sono formate buche profonde e pericolose, veri e propri crateri che rendono estremamente difficoltoso e rischioso il passaggio, sia per i veicoli che per i pedoni.

Si invita quindi chi transita nella zona a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.