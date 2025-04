TERAMO – Nella tarda mattinata di oggi, 15 aprile, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Teramo è giunta una richiesta di soccorso, attraverso il numero unico per l’emergenza 112, per portare soccorso ad un anziano 84enne, caduto in un ripido canale mentre era impegnato in un’escursione in una zona impervia. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’opera di presa d’acqua di Fosso Scuro dell’ENEL, a quota 1100 metri, sopra Casale San Nicola di Isola del Gran Sasso.

I Vigili del Fuoco hanno inviato sul posto una squadra operativa e l’elicottero del reparto volo di Pescara “Drago 155”, vista la temporanea indisponibilità dell’elicottero del 118. La squadra ha raggiunto l’infortunato e lo ha recuperato con la barella di emergenza e, una volta stabilizzato, lo ha trasportato a bordo di un fuoristrada nei pressi di Casale San Nicola dove è stato trasferito sull’elicottero.

Il velivolo, con cui l’infortunato è stato successivamente trasportato presso l’ospedale Mazzini di Teramo, ha preso a bordo anche un medico del CNSAS, giunto nel frattempo sul posto, che ha portato le prime cure all’anziano.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castelli per gli adempimenti di competenza.