PORTO SANT’ELPIDIO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria una donna 37enne che, controllata in orario notturno in quel centro, ha esibito una patente di guida intestata a un’altra persona.

L’inganno, però, non è andato a buon fine poiché i militari hanno immediatamente eseguito meticolose verifiche, appurando che il documento di guida esibito, era stato denunciato come smarrito nel mese di luglio 2024 presso il Comando Stazione Carabinieri di Porto Recanati (MC). La donna è stata altresì sottoposta a perquisizione personale ed è risultata in possesso di 1,40 gr di cocaina, motivo per cui è stata segnalata alla Prefettura di Fermo quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

Ancora a Porto Sant’Elpidio, i militari della locale Stazione, all’esito degli accertamenti hanno denunciato alla competente Procura un 63enne originario della Puglia. L’uomo è stato controllato sul tratto di lungomare elpidiense alla guida di un’autovettura, privo della patente poiché risultata revocata dal Prefetto di Ascoli Piceno.