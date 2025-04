ANCONA/SAN BENEDETTO – Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, come per gli scorsi anni, in occasione della “Giornata del Mare e della cultura marina” ha organizzato, nelle giornate dal 7 al 12 aprile, una serie di incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado, a bordo dei mezzi navali del Corpo dislocati presso le sedi di Ancona e di San Benedetto. L’iniziativa, rientra tra quelle promosse a livello nazionale, in occasione della celebrazione della “Giornata del mare e della cultura marina”, ricorrente l’11 aprile di ogni anno, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani all’importanza del mare come risorsa da rispettare, proteggere e valorizzare, nonché stimolare negli studenti l’interesse nei riguardi dell’Istituzione e della legalità economico-finanziaria legata alla risorsa “mare”, facendo conoscere il ruolo della Guardia di Finanza quale “polizia del mare” al servizio della collettività.

Oltre 250 studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore “Volterra – Elia” e “Vanvitelli – Stracca – Angelini” di Ancona, e dell’Istituto Tecnico Liceo Scientifico Aeronavale “Antonio Locatelli” di Grottammare (AP), hanno partecipato alle visite guidate presso gli ormeggi e a bordo dei mezzi navali della Guardia di Finanza in dotazione alle sedi di Ancona e di San Benedetto.

In tali contesti, agli studenti e ai docenti accompagnatori, sono stati illustrati i compiti e le attività della componente navale della Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente quale Polizia del Mare, a presidio del litorale costiero e delle acque marittime di competenza, per tutelare l’economia legale e per contrastare ogni forma di attività illecita in mare.

Quest’anno, gli studenti, oltre ad accedere a bordo dei mezzi navali in dotazione per osservare da vicino le moderne e sofisticate apparecchiature ed interagire con il personale specializzato delle Fiamme Gialle, hanno potuto assistere direttamente, in due distinte giornate, ad un’attività di ricognizione e bonifica dei fondali marini, a cura dei subacquei del Nucleo Sommozzatori, i quali hanno rimosso dal fondale antistante la località del “Passetto” di Ancona dei rifiuti di vario genere, mentre sul sedime delle acque del porto di Ancona hanno simulato il recupero di un’antica anfora.