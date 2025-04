SAN BENDETTO – Il comitato di Quartiere di Porto d’Ascoli Centro, lo scorso 10 aprile, ha scritto al Comando Vigili Urbani e all’Assessore alla Viabilità, al Trasporto Pubblico Locale e Protezione Civile, Lorenzo Vesperini del Comune di San Benedetto, circa le problematicità dovute ai pali dissuasori del parcheggio in via Velino, ai civici 15 e 18; ai dissuasori di velocità nelle vie di Musone e di Velino e all’installazione specchio angolo via Aniene, con incrocio in via Velino.

“Gentile Assessore, Egregio Comandante, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 10 Aprile 2025 dal Comitato di quartiere Porto D’Ascoli Centro, unitamente ai cittadini delle vie Velino e Musone, sono emerse le seguenti problematiche relativamente alla viabilità”.

“Dopo ampia ed approfondita analisi, i cittadini hanno segnalato che in dette vie, il transito delle auto e motocicli, è assai sostenuto, da creare seri pericoli. Inoltre è stata rilevata la difficoltà del transito veicolare da via Aniene parte Est, esattamente nel punto di incrocio con il senso unico di via Velino, a causa della costante presenza di auto parcheggiate a ridosso dell’incrocio, impedendo la visuale per raggiungere via Mare. Ciò premesso e per quanto sopra espresso, le chiediamo quindi, di apporre in via Velino, esattamente tra i numeri civici 15 e 18, pali dissuasori per divieto di sosta e i limitatori di velocità nelle vie Musone e Velino. Infine necessita apporre uno specchio nell’incrocio via Aniene lato Ovest o lato Est con incrocio Via Velino, al fine di visualizzare meglio le auto provenienti da nord verso via del Mare”.