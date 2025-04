SAN BENEDETTO – Grande soddisfazione per la Ginnastica Mamoti San Benedetto al campionato regionale di Ginnastica Artistica, organizzato dall’Asd Fermo 85 presso la palestra Appoggetti, dove Ambra Ventura ha conquistato uno splendido secondo posto nella categoria Senior 2. La giovane atleta sambenedettese ha brillato con una gara impeccabile, regalando al pubblico e alla giuria una prestazione carica di grinta, eleganza e precisione. Particolarmente emozionante è stata l’esibizione alla trave, nella quale ha dimostrato grande equilibrio e sicurezza in un esercizio tecnicamente complesso.

Ma è stato al suolo che Ambra ha dato il meglio di sé: la sua routine è stata un mix perfetto di potenza, espressività e controllo e infine, al volteggio, è riuscita a “stoppare” un bellissimo salto, ottenendo il consenso dei tecnici. A guidare e sostenere Ambra in questo percorso di crescita sportiva e personale sono le allenatrici della Mamoti Carla Lunerti e Monica Brandimarte, che si dicono estremamente orgogliose della prova della loro atleta. “Ambra si allena con noi da diversi anni — raccontano — e ha sempre mostrato grande dedizione, costanza e passione per questa disciplina. Nel tempo ha saputo migliorarsi giorno dopo giorno, affrontando ogni sfida con determinazione”.

“Questo risultato è il frutto del suo impegno instancabile e dell’amore che nutre per la ginnastica. Questo è un piazzamento che non rappresenta solo un importante traguardo agonistico, ma anche la testimonianza di un percorso costruito con cuore, costanza, sacrificio e tanta voglia di mettersi in gioco. Complimenti ad Ambra Ventura e a tutto il nostro team per questo splendido risultato”.