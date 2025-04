COSSIGNANO – Sono in corso i lavori di riparazione della chiesa Madonna delle Grazie di Cossignano, nel Piceno, per un importo di 172.286 euro. L’edificio, una piccola costruzione rurale, si trova a qualche centinaio di metri di distanza dalla strada omonima, che collega il borgo alla strada statale “Valtesino”. La sua origine è incerta: tra le pubblicazioni di riferimento, il libro “Cossignano e le sue Chiese” scritto da don Adamo Mercuri parla di una campana di 90 libbre posta sopra la torretta nel 1723 e recante la data 1464.

«L’edilizia religiosa rappresenta un tassello fondamentale all’interno del percorso di ricostruzione del centro Italia ferito dal sisma – spiega il commissario straordinario Guido Castelli -. La filiera che abbiamo messo in campo ha come obiettivo principale la restituzione e la sicurezza futura del patrimonio pubblico a quei territori che hanno perso gran parte della loro identità. Ringrazio per questo la collaborazione costante con la Diocesi, l’Ufficio ricostruzione, il sindaco Roberto Luciani e la Regione Marche guidata dal presidente Francesco Acquaroli».

Il sindaco Roberto Luciani sottolinea che «Cossignano ha una nota e diffusa religiosità. Restituire alla comunità edifici come la chiesa della Madonna delle Grazie, rappresenta un’attenzione verso la cultura della comunità stessa e delle sue radici. Cossignano è grata al Commissario Castelli, siamo certi che, al recupero della chiesa, seguirà una valorizzazione della vivacità sociale che si potrà sviluppare intorno alla chiesa stessa». Tra le lavorazioni in corso, quelli sulle sottofondazioni, il rifacimento delle coperture, il consolidamento di tutta la muratura e della torre campanaria ed il rifacimento della pavimentazione.