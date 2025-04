SAN BENEDETTO – Ascoltare le fiabe di Gianni Rodari messe in musica e raccontarle con dei disegni che ne riprendono le storie e i personaggi più belli. Rappresenta, quest’ultima, l’esperienza vissuta dagli alunni della classe 2^ C della scuola “Armando Marchegiani” nell’incontro con “Il Cantafavole” Gianluca Lalli. Il cantautore ha presentato ai bambini le storie musicate del libro “Favole al telefono” di Gianni Rodari, interagendo con loro sui temi trattati dalle bellissime storie. Lalli ha invitato poi i bambini ad esprimere la loro creatività realizzando dei disegni sulle favole ascoltate come “Una viola al Polo Nord”, “Il sole e la nuvola”, “La strada che non andava in nessun posto” e tante altre. Le attività si sono svolte con la collaborazione delle Insegnanti di classe: Anna Cosentino, Francesca Benigni, Iuna Scaramazza e Sabrina Marcozzi. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Melania Martellacci.