Pillole di sicurezza: come divertirsi senza correre rischi?

La rubrica a cura di Fi.Fa. Security Network ci propone 5 semplici pratiche da seguire per divertirsi in sicurezza. In video Piero Di Marcantonio, rugbista per passione e ristoratore per professione. Hai qualche domanda sul tema della sicurezza? Scrivi a comunicazione@fifanetwork.it