La consulente immobiliare Alessia Bernardini risponde alla domanda della nostra lettrice Daniela.

Il contratto transitorio è un contratto che può avere una durata massima di 18 mesi. Molti proprietari, erroneamente, lo usano per “conoscere l’inquilino”. Poi, se va bene, lo trasformano alla scadenza in un contratto standard di 3 o 4 anni.

Peccato però che la legge non prevede tra le motivazioni “la conoscenza dell’inquilino”, anzi su questo il codice è molto specifico.

Per poter avere un contratto di locazione di massimo 18 mesi ci devono essere delle motivazioni valide vi faccio alcuni esempi:

• Un trasferimento temporaneo per lavoro del conduttore

• Un contratto di lavoro del conduttore a tempo determinato (ovviamente la scadenza del contratto di lavoro dovrà coincidere con la scadenza del contratto di affitto)

• L’assistenza ai famigliari che necessitano di particolari cure

• Vendita dell’immobile da parte del proprietario (il locatore potrebbe avere la necessità di vendere il proprio immobile in tempi brevi)

• Qualsiasi altra esigenza temporanea del locatore o del conduttore, che sia però, attenzione, dimostrabile.

Eh si, perché è fondamentale dimostrare il motivo che si andrà ad indicare nel contratto, altrimenti che succede? Che la locazione si trasforma in ordinaria!

Quindi fate molta attenzione quando si parla di transitorietà. Non sottovalutate questa tipologia di contratto. E ricordatevi che l’inquilino non lo conoscete con contratti brevi, ma dovete assolutamente conoscerlo prima di far firmare qualsiasi documento.

La consulente immobiliare Alessia Bernardini è anche sui social: Facebook Instagram