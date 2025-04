PORTO SANT’ELPIDIO- Negli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno intensificato le loro attività di controllo del territorio, focalizzandosi in particolare sui reati commessi in orario notturno. L’obiettivo principale di queste operazioni è quello di identificare persone sospette e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Fermo sono intervenuti, in orario notturno, a Porto Sant’Elpidio e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 28enne di origini brasiliane, resosi autore del danneggiamento di ben 11 autovetture. I militari, a seguito di richiesta pervenuta al numero d’emergenza NUE 112 che segnalava la presenza di una persona che danneggiava le auto in sosta staccando gli specchietti retrovisori esterni, sono intervenuti in corso Umberto I° e hanno individuato e bloccato l’autore dei danneggiamenti il quale ha opposto resistenza, tentando di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.

L’uomo, privo di documenti d’identità è stato accompagnato presso gli Uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Fermo e sottoposto a fotosegnalamento. Tale attività ha permesso la sua identificazione e contestualmente è stata accertata l’inottemperanza al Decreto di espulsione (ex art. 14 c.5 ter Dlgs 286/98) e Ordine del Questore di Asti con intimazione a lasciare il Territorio Nazionale e pertanto, al termine degli accertamenti, il soggetto è stato accompagnato presso la locale Questura al fine di poter regolarizzare la sua posizione.