ASCOLI PICENO – Nell’ambito delle attività volte al mantenimento dell’ordine pubblico e alla prevenzione dei reati, la Polizia di Stato ha profuso particolare impegno nell’attività di prevenzione. Le iniziative hanno permesso, nell’ultimo trimestre, di raggiungere importanti risultati. Il Questore di Ascoli Piceno, ha emesso nel periodo in esame:

– 8 Avvisi Orali (di cui 3 su proposta di altre Forze di Polizia) nei confronti di soggetti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti;

– 25 Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno per soggetti non residenti, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica;

– 14 Divieti di accesso alle aree urbane (D.A.SPO. urbani) nei confronti di individui responsabili di comportamenti molesti in contesti pubblici o in prossimità di esercizi commerciali e locali di intrattenimento;

– 4 Divieti di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.) nei confronti di soggetti responsabili di condotte pericolose durante le manifestazioni sportive;

– 10 Ammonimenti del Questore, misura amministrativa che intima a una persona di cessare comportamenti molesti, minacciosi o violenti. Tale misura preventiva viene adottata per scongiurare che si verifichino reati più gravi.

Le misure hanno carattere preventivo e sono finalizzate a impedire che determinati soggetti possano reiterare condotte pregiudizievoli per la collettività.

“La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta”, ha dichiarato il Questore. “Questi provvedimenti mirano a garantire un contesto urbano sereno, dove la legalità sia un punto di riferimento per tutti”.

Le attività di prevenzione proseguiranno in stretto coordinamento con le Forze dell’Ordine e le istituzioni locali, con un costante monitoraggio delle situazioni a rischio.