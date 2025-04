SAN BENEDETTO – Nuovo evento letterario a San Benedetto.

Venerdì 18 aprile, alle ore 18, presso la vineria Raciò di San Benedetto, Claudio Palestini presenterà il suo romanzo dal titolo “San Maledetto del Tronto” (Capponi editore). Dialogherà con l’autore l’editore Domenico Capponi.

Claudio Palestini è nato a San Benedetto. Laureato in ingegneria a Bologna, vive e lavora a Bruxelles. “San Maledetto del Tronto” è il suo primo romanzo. Il giovane protagonista, Valerio Bramante, nell’estate del 1994, arriva da Roma con il padre dopo una burrascosa separazione dei genitori e si trova ad affrontare un periodo di profonda confusione emotiva. Incompreso in famiglia e spaesato in una provincia che lo guarda come un alieno, Valerio vive gli ultimi mesi delle scuole medie tra amicizie instabili, partite di basket che sembrano non finire mai, tensioni sociali latenti e la sensazione costante di essere fuori posto. Nel frattempo, l’Italia assiste alla fine della Prima Repubblica, la televisione trasmette i mondiali di calcio dagli Stati Uniti e il mondo vacilla sotto i colpi del cambiamento, mentre Valerio cerca di dare un senso alla propria identità. Una storia che parla di adolescenza, sradicamento e crescita, raccontata con uno sguardo lucido e profondo su un tempo che sembra lontano, ma che continua a parlarci.