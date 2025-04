SAN BENEDETTO – Ben quattro appuntamenti di grande richiamo caratterizzeranno il fine settimana dal 25 al 27 aprile al Paese alto di San Benedetto del Tronto. Gli eventi fanno parte del programma “Riabilitare il Paese Alto”, – La riqualificazione attraverso la cultura e il sociale” finanziato con i fondi ministeriali per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate che hanno consentito al Comune di restaurare o recuperare una serie di edifici e spazi del vecchio incasato.

Si parte venerdì 25 aprile con il lancio di “Maris”, uno spettacolo audiovisivo che verrà riproposto ogni sera, dalle 20:00 a mezzanotte, fino a domenica 27 aprile. “Maris” è un’installazione site-specif creata dal light & sound designer marchigiano Pietro Cardarelli, che per l’occasione ha scelto il tema legato al mare e alla civiltà ad esso correlata, in dialogo con la mostra fotografica “Il bacio del mare. Memoria e memorie nella fotografia del XX secolo”, sita in piazza Sacconi. Una narrazione che affonda le sue radici nella vicina Villa Marittima, edificio residenziale di epoca romana situato a non più di un chilometro dal mare e nel quale si potevano anche trovare impianti produttivi collegati alla piscicoltura. Grazie all’evocativo uso delle luci, dei suoni e delle suggestioni visive, Cardarelli pone l’accento su uno dei simboli di San Benedetto, la Torre dei Gualtieri, cui si aggiungono rimandi inattesi negli spazi del Laboratorio della Cultura di vicolo Firenze. L’installazione coniuga luoghi e persone in un racconto spettacolare, avendo come focus la memoria del mare, restituita attraverso voci e “canti” antichi come echi lontani che dal passato arrivano ai giorni nostri.

Sabato 26 aprile sarà caratterizzato dal lancio di due appuntamenti. Il primo, “Green Diorama”, alle 17:30 nel giardino di Palazzo Piacentini e il secondo, “Preferisco il rumore del mare”, alle 18:00 in piazza Sacconi. “Green Diorama” segnerà l’inaugurazione del giardino multisensoriale di Palazzo Piacentini: concepito come un’esperienza emozionale a stretto contatto con il verde, l’evento si avvale dell’apporto del botanico e florovivaista marchigiano Alessandro Magagnini che, con la sua conoscenza, guiderà i visitatori alla scoperta di questo angolo lussureggiante del vecchio incasato.

“Preferisco il rumore del mare” porterà gli spettatori dal verde del giardino ai toni bruniti del lastricato di piazza Sacconi, dove gli attori della compagnia “Caleidoscopio” metteranno in scena una performance di teatro di strada animando lo spazio con vista sulla città e il suo mare ai piedi della Torre dei Gualtieri. Omaggio alla Città di San Benedetto, “Preferisco il rumore del mare” è uno spettacolo interattivo, con momenti di coinvolgimento del pubblico, che ambisce a immergere lo spettatore nelle atmosfere e negli scorci del Paese Alto.

Chiude il ricco fine settimana l’appuntamento di domenica 27 aprile, alle 17:30, con i Funk off e la loro performance musicale itinerante che attraverserà le vie del vecchio incasato, ovviamente su note funkie e groove tipiche della black music. Band con all’attivo oltre un migliaio di concerti distribuiti in venticinque anni di attività, i Funk off coniugano arrangiamenti jazz a stile e melodie tipicamente italiane, arricchiti da movimenti e coreografie di grande impatto visivo che ne hanno assicurato il successo ovunque il gruppo si sia esibito. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili (laddove applicabile). In caso di maltempo, lo spettacolo “Preferisco il rumore del mare” sarà rinviato a domenica 27 aprile alle 18:00. In caso di maltempo per gli altri appuntamenti verrà data tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni in termini di luogo, data e orario.

Di seguito la locandina dell’evento.