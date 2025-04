Scienziati nel Pallone, “Riecco…C”. Tutto sulla promozione della Samb, in studio live come ogni lunedì.

Seguici in diretta dalle 18.30 sui nostri canali social. In studio i nostri Scienziati Nazzareno Perotti, Luigi Tommolini e Antonio Di Salvatore, conduce Ana Dorin. Parleremo anche del ricorso presentato dal Teramo per una mancata espulsione ad un calciatore rossoblu che sarebbe avvenuta nei minuti finali molto concitati, salvo poi non essere inserita nel referto ufficiale.

Commenti al 3886595011, replica su 7Gold il giovedì alle 8.