SAN BENEDETTO – Si è svolto ieri presso l’Ex Cinema delle Palme un evento dedicato all’Intelligenza Artificiale che ha riscosso un notevole successo di pubblico. La sala ha registrato il tutto esaurito con 60 partecipanti che hanno assistito con grande interesse al laboratorio pratico sulle potenzialità e i rischi dell’IA.

Durante l’incontro, i presenti hanno potuto sperimentare in prima persona l’utilizzo di diverse applicazioni di Intelligenza Artificiale, dando vita a un dibattito vivace e costruttivo sulle opportunità offerte da queste tecnologie e sui possibili pericoli associati. Il format laboratoriale ha permesso ai partecipanti di apprendere attraverso esempi concreti e applicazioni pratiche, superando timori e preconcetti.

Visto il grande interesse dimostrato, è già in programma un nuovo appuntamento sullo stesso tema. Domenica 11 maggio alle 17.30, sempre presso l’ex Cinema delle Palme, in via Gramsci 14, San Benedetto, dove si terrà un laboratorio pratico dedicato al “Segretario AI”, che esplorerà come l’Intelligenza Artificiale possa rivoluzionare la gestione delle attività quotidiane e professionali.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. L’iniziativa conferma un importante momento di divulgazione e confronto sulle nuove tecnologie che stanno trasformando la nostra società, con un approccio pratico e accessibile a tutti.

Il prossimo incontro organizzativo della nuova associazione, che per il momento non ha ancora un nome, si farà sempre all’ex cinema delle palme giovedì 8 maggio alle 21.

Per informazioni è possibile contattare il numero 339 628 0194 collegato a Marco Bruni che insieme ad altri volontari, a breve definiranno nome e statuto dell’Associazione.