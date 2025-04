SAN BENEDETTO -La Tecno Riviera delle Palme è stata promossa in serie C2 di calcio a cinque. La vittoria del campionato è arrivata conquistando 61 punti, sei in più della seconda la Piceno United9 e dieci più del Ripaberarda, arrivato terzo, ma i rossoblù del presidente Arcangelo Grossi hanno raggiunto anche il vero obiettivo societario stagionale, che era quello di formare nuovi ragazzi da inserire nel calcio a cinque.

La Tecno Riviera delle Palme, storica società di calcio a cinque con un’esperienza a tutto tondo da parte della dirigenza che ha militato in grandi campionati (in particolare il presidente Arcangelo Grossi, uomo di grande spessore in questo sport) e ha fatto da precursore del calcio a cinque nella riviera, è risalita di categoria battendo Futsal L.C. 9-3, grazie alle doppiette di Spinozzi, Mengaroni e Pistonese e le reti di Angellotti, Oddi e Sciarra, mentre per gli avversari hanno segnato Nato e due volte Marcozzi.

Il presidente Grossi, estremamente soddisfatto, festeggerà con i ragazzi la meritata vittoria e dopo un po’; di riposo raccoglierà la dirigenza per preparare il campionato di C2 nel quale ci vorranno grandi prove. «Non ci tireremo indietro come sempre abbiamo fatto – ha dichiarato – nello stile della Tecno Riviera delle Palme, faccio un elogio ai ragazzi della squadra che hanno saputo tenere duro e ringrazio la dirigenza per tutto quello che hanno fatto per far sì che questo ennesimo campionato riuscisse alla grande».

La rosa della Tecno Riviera delle Palme che ha conquistato la promozione in serie C2 è composta da Daniele Lisciani, Vittorio Coacci, Paolo Oddi, Cristiano Lolli, Luigi Tombolini, Davide Grossi, Leonardo Angellotti, Marcello Rosati, William Spinozzi, Michele Bartolomei, Francesco Ciardi, Tommaso Concetti, Valerio Equizi, Gianluca Medori, Michael Mengaroni, Giovanni Paci (giocatore-allenatore), Emanuele Pistonese, Riccardo Verde e da Vincenzo Sciarra. Hanno collaborato con la società per l’ottimo andamento di questa stagione agonistica, mostrando grande attenzione verso le esigenze societarie, le aziende Pf Studio, Bruno Francesco Rappresentanze, M.G. Industry, Loviss Scuole Paritarie, Nord Est Ristorantino e Mc Donald’s. Sponsor principale la Tecno srl di Giacomo Voltattorni e sponsor tecnico Stand Up.