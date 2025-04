SAN BENEDETTO – Il 12 e 13 aprile 2025 si è svolto a San Benedetto il Campionato Regionale Uisp di Pattinaggio Artistico a Rotelle delle specialità Free Skating, Coppie Artistico e Solo Dance magistralmente organizzato dalla Diavoli Verde Rosa con il Patrocinio dell’amministrazione Comunale.

I 150 atleti in rappresentanza di 20 società hanno dato vita a uno spettacolo di altissimo livello. La gara si è conclusa con l’esibizione di Kevin Bovara, punta di diamante della Diavoli Verde Rosa, che con 196,94 punti è attualmente al primo posto nel ranking nazionale Federale della categoria seniores. Tantissimi i titoli vinti dagli atleti sambenedettesi della Diavoli Verde Rosa che hanno portato a casa ben 15 medaglie (10 ori, 4 argenti, 1 bronzo) Nella specialità Free Skating: Oro per Rosetti Filippo, Eleonora Rossini, Elisabetta Rossini, Allegra Ionni, Andrea Zomparelli. Argento per Beatrice Girolami, Voltattorni Giacomo, Evelin Micol Gugliotti, Kevin Bovara. Bronzo per Gaia Mora nella categoria Giovanissimi A.

Si sono distinte: Elena Girolami, Maria Elisa Simonetti, Silvia Domenichetti, Alisa Di Franco e Vittoria Venere Abeti. Nella Specialità Solo Dance oro per Rosetti Filippo, Beatrice Girolami e Elena Girolami. Nella Specialità Coppie Artistico oro per Rossini Eleonora, Rosetti Filippo e per Rossini Elisabetta, Zomparelli Andrea. Si sono alternati nelle premiazioni Daniel Ficcadenti (Presidente Territoriale Uisp Ascoli Piceno) e Sara Straccia (Responsabile Territoriale settore attività Pattinaggio Ascoli Piceno).

Il presidente Anna Maria Laghi ringrazia l’amministrazione comunale, gli sponsors e tutti i volontari che si sono adoperati per la riuscita di questo evento e ricorda che anche il 3-4 maggio, sempre al Palasport, ci sarà la gara più importante della stagione cioè la seconda e ultima tappa tappa del Campionato Interregionale Federale (Marche e Abruzzo) specialità Free Skating che decreterà i CAMPIONI REGIONALI FEDERALI 2025 e i passaggi alle fasi nazionali di tutte le categorie.