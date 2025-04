Ottavio Palladini: “Innanzitutto faccio i complimenti al Teramo, squadra forte che ci ha messo in difficoltà, complimenti a Marco Pomante e ai suoi giocatori, che a inizio stagione non erano tra le squadre più blasonate ma ci hanno tenuto testa fino alla fine.

Devo fare i complimenti a tutti miei ragazzi, lo staff, la società che hanno riportato San Benedetto tra i professionisti. Siamo stati bravi nei momenti difficili, se fai dieci vittorie di fila è perchè hai dei valori. Oggi ci siamo messi a specchio per limitare le loro giocare, col 3-4-2-1, la scelta ha pagato nel secondo tempo, era una cosa che avevamo provato, siamo stati bravi e fortunati.

Il momento più complicato del campionato? I tre pareggi e una sconfitta dopo L’Aquila, ma non tanto per le prestazioni quanto per la frenesia e l’ansia di chiudere il campionato. Ma alla fine siamo stati la squadra con più continuità, quel filotto di vittorie ci ha consentito di mettere da parte un tesoretto importante.

Tutti sono stati fondamentali in questo gruppo, quando si sono fatti male Eusepi, Candellori e Sbaffo abbiamo trovato Toure e Chiatante che si sono fatti trovare pronti. Ringrazio la mia famiglia che mi è stata sempre vicina e San Benedetto tutta, che non è una piazza semplice da allenare. Futuro? Ora ho bisogno di godermi questa vittoria e prendermi il mio tempo, è presto per parlare di futuro”.

Di Pietrantonio, capitano Teramo: “Siamo partiti bene, ero sorpreso dall’approccio di questa squadra che è molto giovane. Cosa è mancato? Non dovevamo prendere gol in ripartenza nel primo tempo, poi siamo stati bravi a pareggiarla subito.

Nella ripresa Palladini si è messo a specchio e ci ha chiuso tutti gli spazi, la partita è diventata più bloccata. Poi la Samb ha trovato un grande gol. Penso che oggi non meritavamo di perdere, purtroppo nel calcio conta solo il risultato, è una sconfitta che ci lascia rammarico per i nostri tifosi”.