Tantissimi auguri al grande Bruno Piccioni per i tuoi 80 anni e per la tua lunga carriera calcistica.

Dal 1964 al 1965 ha giocato nella Sambenedettese, in serie C, per poi passare al Teramo calcio nel 1974, dove ha concluso la sua carriera da calciatore nel 1985. Successivamente nel 1984 inizia la sua carriera da allenatore al Teramo, per poi divenire, nel 1995, allenatore della sambenedettese, in serie D. Ha giocato anche nel Perugia, nel Genoa e nel Messina. L’instancabile Bruno attualmente collabora con il Ragnola.

La moglie, i figli e i nipoti augurano tanti cari auguri di buon compleanno al mitico Bruno!