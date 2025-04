SAN BENEDETTO – Inaspettata sorpresa oggi, 12 aprile, alla Pietraia dei Poeti, Museo d’Arte a San Benedetto, che sorge su di una collina a pochi chilometri dal centro cittadino. Il suo “custode” è l’artista Marcello Sgattoni che, con saggezza e creatività instancabili, continua ad arricchire con opere e sculture il museo.

Il giocatore della Sambenedettese, Alessandro Sbaffo, nel suo tempo libero, ha deciso di fare visita al maestro, impegnato, insieme a Roberto Capocasa, nella realizzazione della Croce di Pasqua.

Marcello Sgattoni, appena lo ha riconosciuto, non ha esitato a farlo entrare nel suo mondo che resta sospeso rispetto a quella vita frenetica a cui si è ormai abituati. Per Sbaffo è stata l’occasione per apprezzare le sculture presenti e ricaricare le batterie, un momento di riposo fra un allenamento e un altro.

Nel contesto Marcello Sgattoni e Roberto Capocasa hanno mostrato al giocatore il prototipo del monumento alla Sambenedettese, al quale stanno lavorando.

La promessa del giocatore, a fine incontro, è stata quella di tornare da Marcello e le sue opere il prima possibile con i compagni di squadra.

Le foto sono state gentilmente condivise dal Signor Roberto Capocasa.