SAN BENEDETTO – Le forti piogge che hanno colpito il territorio sambenedettese nel mese di marzo, hanno determinato il cedimento della strada in via Marinuccia (Paese Alto). La situazione risulta critica in quanto le profonde crepe presenti nel tratto che va dalle scale che scendono su Parco Saffi all’incrocio con via Cellini, rendono il costone instabile e pericoloso. Le radici di alberi e cespugli rappresentano al momento l’unico elemento che trattiene il terreno, ma la situazione resta instabile.

La Polizia Municipale ha già predisposto da alcune settimane la chiusura del tratto stradale, ma non è stata comunicata una data precisa per la riapertura della via. Ad oggi l’unica certezza è che ci vorranno mesi prima di poter vedere la riapertura di questo tratto stradale. Il Comune è al lavoro per valutare la sicurezza della zona e programmare gli interventi necessari in un tratto di strada che è oggetto da sempre di profonde frane. Si consiglia ai residenti e ai visitatori di prestare attenzione alla segnaletica e di seguire le indicazioni alternative: da via Fileni, infatti, si può girare verso via Conquiste, per poi invertire il senso unico che oggi è su via Cellini, oppure passare per via Voltattorni, dove la Ztl del Paese Alto è stata transitoriamente eliminata. Il tratto di strada di via Case Nuove, attualmente, è percorribile solo alle persone residenti.