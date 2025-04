LORO PICENO – Al via gli incontri di presentazione dei progetti finanziati con il bando “Borgo Accogliente”.

Si parte mercoledì 16 aprile, alle ore 18, presso il teatro comunale di Loro Piceno, con il progetto “Val di Fiastra, paesaggi e civiltà del fare”, presentato dai comuni di Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano e Ripe San Ginesio, che, risultato primo in graduatoria, ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro. L’incontro vedrà la partecipazione del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, di Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, di Vanda Broglia, sindaco di Sant’Angelo in Pontano e di Paolo Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio.

La strategia regionale per i borghi, che si avvale del nuovo logo “Marche Regione dei Borghi“, beneficia di un finanziamento complessivo 110 milioni di euro, di cui 80 di premialità e riserve nei bandi per le imprese e 30 riservati specificamente alla misura “Borgo Accogliente”. Il bando, cui hanno concorso ben 146 comuni del territorio, ha avuto l’obiettivo di stimolare un approccio integrato, prevedendo un contributo massimo di un milione di euro per i comuni in forma aggregata e di 500 mila euro per i comuni in forma singola e, tramite il meccanismo del cofinanziamento, favorisce una sinergia pubblico-privato nello sviluppo dei progetti.