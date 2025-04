SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In attesa dell’assemblea provinciale del prossimo 24 maggio, la CNA di Ascoli Piceno prosegue nel percorso di preparazione al rinnovo degli organi associativi con la costituzione di tre nuovi direttivi.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 10 aprile, la sala conferenze della sede CNA di San Benedetto ha ospitato l’assemblea congiunta di due nuovi raggruppamenti di interesse che, nei prossimi quattro anni, dovranno farsi portavoce di idee e proposte da sviluppare insieme.

Si tratta, nello specifico, del nuovo direttivo CNA Area costiera Ascoli Piceno, che racchiude gli imprenditori attivi in Riviera, e del direttivo CNA Turismo e commercio Ascoli Piceno, che coinvolgerà le attività ricettive e commerciali associate su tutto il territorio provinciale.

Due gradite novità in casa CNA, che attraverso il coinvolgimento attivo degli imprenditori locali intende potenziare ulteriormente l’attenzione riservata ogni giorno alle esigenze del tessuto imprenditoriale piceno. Lo conferma il grande entusiasmo con cui gli associati sambenedettesi – e non solo – hanno risposto all’invito della responsabile Irene Cicchiello, dando la propria disponibilità a far parte dei rispettivi direttivi.

Per l’occasione, il direttore provinciale del confidi Uni.Co. Massimo Capriotti ha ricordato agli imprenditori le diverse opportunità attualmente a disposizione sul piano del credito, evidenziando l’importanza di sfruttare al meglio bandi e contributi per il quale il confidi svolge attività di supporto e assistenza nell’elaborazione dei progetti e nella presentazione delle domande.

Presente all’incontro anche Laura Camaioni, assessore comunale alle Attività produttive del Comune di San Benedetto, che nell’illustrare il lavoro svolto per le imprese e le iniziative in programma, tra cui l’imminente edizione di Fashion Mood dedicata ai giovani stilisti, ha confermato l’unità di intenti che da sempre caratterizza il legame tra l’associazione e l’Amministrazione comunale.

Al termine dell’incontro, alla presenza della presidente CNA Ascoli Piceno Arianna Trillini, sono stati nominati i nuovi presidenti dei rispettivi direttivi. A guidare gli imprenditori del Turismo sarà Domenico Neroni, titolare del Valentino Resort di Grottammare, mentre Beatrice Straccia è la nuova presidente per il Commercio. Il coordinamento del direttivo CNA Area costiera Ascoli Piceno, invece, è stato affidato al neopresidente Giulio Piergallini, titolare di Sea Agenzia Servizi Navali a San Benedetto.

Nel frattempo, negli spazi de “La casa delle api” di Castel di Lama, una delegazione dei giovani imprenditori CNA si è ritrovata a cena per fare il punto sulle prossime attività e trascorrere una piacevole serata insieme. Per l’occasione, i giovani imprenditori CNA hanno nominato Riccardo D’Angelo, titolare dell’azienda agricola “Il Riccio” a Castel di Lama, nuovo presidente CNA Giovani imprenditori Ascoli Piceno. Con il sostegno costante della responsabile provinciale Monica Fagnani, Riccardo sarà chiamato a raccogliere l’eredità della presidente uscente Selene Re e a rappresentare al meglio le istanze delle nuove generazioni nel mondo dell’impresa.

«Stiamo costruendo insieme una rete associativa in cui ognuno possa sentirsi accolto, stimolato e parte attiva di un percorso di crescita condivisa – afferma la presidente Arianna Trillini – La sinergia con il Comune di San Benedetto del Tronto è la dimostrazione concreta di come istituzioni e associazioni possano collaborare in modo efficace per il bene delle imprese e del territorio. Lavorare fianco a fianco, condividere idee, attivare meccanismi virtuosi che migliorano non solo le nostre attività, ma anche il modo in cui le viviamo, è la direzione che vogliamo seguire. Grazie al costante sostegno dei nostri funzionari, CNA può sviluppare proposte concrete e innovative, restando sempre in ascolto delle esigenze di chi fa impresa».

«I nostri imprenditori si confermano vere e proprie sentinelle del territorio sul piano economico e sociale, capaci di intercettare i cambiamenti e di proporre soluzioni concrete per affrontarli – dichiara Irene Cicchiello – La nascita di questi nuovi direttivi rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra capacità di ascolto e di intervento, soprattutto in settori strategici come il commercio e il turismo. Il dialogo costante e l’intesa con i rappresentanti delle istituzioni è fondamentale per sostenere le imprese e tutelare le piccole realtà commerciali, che rappresentano la spina dorsale della nostra economia. In questo senso, il confronto che si è sviluppato durante l’incontro è stato estremamente costruttivo e ci sprona a proseguire su questa strada, con spirito di collaborazione e visione condivisa».

«Sostenere i giovani imprenditori significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio. Ogni nuova generazione porta con sé entusiasmo, idee fresche e una naturale propensione al cambiamento: il nostro compito è quello di accompagnarli, fornendo strumenti, contatti e occasioni di confronto che li aiutino a crescere, sia come persone che come professionisti – commenta Monica Fagnani – Dialogare, mettersi in discussione, condividere visioni e fare squadra è il motore più potente che possiamo attivare per affrontare le sfide che ci aspettano».