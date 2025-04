ASCOLI PICENO – Personale della squadra amministrativa della Questura di Ascoli Piceno, nei giorni scorsi, ha denunciato una signora di 47 anni, italiana senza precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato di monili in oro.

Nello specifico, il figlio della vittima, un’anziana donna di circa 81 anni, aveva notato la mancanza di gioielli di casa all’interno della propria abitazione. Vista l’assenza di segni di effrazione alla porta di ingresso e alle finestre, e nessun elemento all’interno dell’alloggio che potesse far presumere un furto da parte di professionisti del crimine, l’attenzione del figlio si è rivolta verso le persone che frequentavano, a vario titolo, la casa della vittima.

Il predetto si è rivolto al citato personale della Polizia di Stato che, nell’immediatezza, ha proceduto ad effettuare un controllo in diversi negozi di “compro oro“, scoprendo in uno di questi gli oggetti in oro che erano stati rubati. In quel momento si appurava che la transazione di compravendita era stata effettuata proprio a nome della sospettata, una donna italiana di circa 47 anni, che è risultata essere la collaboratrice familiare dell’anziana donna, la quale risulta essere affetta da problemi di salute e non in grado di svolgere in modo autonomo i normali atti quotidiani.

La donna è stata deferita all’A.G. per furto aggravato.