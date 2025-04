SAN BENEDETTO – Nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, intorno alle ore 17, sono caduti dei calcinacci dall’edificio al civico 24, in Viale De Gasperi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio dell’autoscala, hanno rimosso da frontalini e intradossi i pezzi ad imminente pericolo di caduta. A lavoro per due ore i Vigili del Fuoco di San Benedetto per le operazioni di messa in sicurezza.