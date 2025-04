SAN BENEDETTO – Ieri alle 12.30, presso la Sala consiliare, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli ha aperto la conferenza stampa per presentare la venticinquesima “Mezza maratona dei fiori” che si svolgerà domenica 13 aprile 2025, con inizio alle ore 9.15.

Alla conferenza erano presenti: il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente Domenico Piunti, il vicepresidente Luigi Anelli e altre persone impegnati in prima linea per l’organizzazione dell’evento.

L’organizzazione della “Mezza maratona dei fiori” è a carico dell’Atletica A.V.I.S. San Benedetto. Quest’anno la Maratona ingloba anche il “Campionato Italiano Master Individuale e di Società 2025”.

Grande attesa per una delle iniziative sportive che come ha dichiarato l’assessore Campanelli “Dopo quella della «Tirreno Adriatica» è la più significativa, infatti, quest’anno il numero degli iscritti sono aumentati, fino ad arrivare a più di 4000”.

“È una delle 20 gare più partecipate in Italia” afferma Piunti. “È la prima gara a usare il cronometraggio elettronico con il chip EvoData, con percorso omologato FIDAL. Prima di noi nel centro Marche non era stato mai utilizzato. È proprio questo particolare che ci dà i requisiti per richiedere, per ben la seconda volta, il Campionato Italiano di Società. La prima volta ci è stato concesso nel 2011 e oggi all’anniversario dei nostri 25 anni abbiamo ottenuto il secondo”.

“Sabato 12 aprile” continua il presidente, “si svolgeranno delle gare giovanili durante l’intero pomeriggio con percorsi all’interno di Viale Buozzi. Sono aperte già le iscrizioni per partecipare, tramite i canali ufficiali della società sportiva.

Bruno Bernabei, delegato tecnico e referente giovanile dell’Atletica A.V.I.S. San Benedetto, nata nel 1973 grazie al dottor Cavezzi, sottolinea: “Con la mancanza di Cavezzi, l’atletica giovanile è andata scemando fino a scomparire” continua Bernabei. “Poi noi nel 2023 abbiamo ripreso questo ambito e oggi riportiamo ottimi risultati con 82 bambini iscritti. Abbiamo sempre organizzato la data del settore giovanile il giorno prima della Maratona dei fiori, e per questo motivo abbiamo deciso di aprire le gare anche ai bambini dai 5 anni in su”.

Il vicepresidente della società, Luigi Anelli ha preso la parola mostrando la soddisfazione per tutta l’organizzazione dell’evento sportivo ringraziando il direttivo e soprattutto tutti i volontari, circa un centinaio che hanno lavorato con cura e competenza. “Alla fine della gara prevista verso le ore 18 abbiamo organizzato un convegno, presso la sala Smeraldo dell’Hotel Calabresi che inizierà alle 18.15, dal titolo «Sport nell’adolescenza. Talenti si nasce o si diventa»”. Aggiunge Anelli “Vogliamo contrapporre a questa, che è l’era dell’IA questo importante concetto dello sport che serve a far comprendere che con lo sforzo e l’allenamento si possono raggiungere scopi importanti. Al convegno parteciperanno La dottoressa Roberta Cesaroni di Jesi e la nutrizionista Minerva Strazzella”.