SAN BENEDETTO – Nella giornata di domenica 13 aprile si disputerà sul lungomare di San Benedetto e aree limitrofe la 25ª edizione della Mezza Maratona dei Fiori, evento podistico di interesse nazionale che vedrà la partecipazione di diverse migliaia di atleti.

Al fine di permettere l’allestimento degli spazi dell’evento e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comando di Polizia Locale ha emesso apposita ordinanza con la quale viene temporaneamente modificata la viabilità cittadina. Dalle 8 di sabato 12 aprile fino alle 20 di domenica 13 aprile la sosta sarà vietata in viale Marinai d’Italia, via Bruni e via Milanesi.

Dalle 6 alle 13 di domenica 13 aprile saranno vietati la sosta e il transito dei veicoli, escluso gli autorizzati, in via dei Tigli, via degli Oleandri, via delle Tamerici, via Pasqualini, via Fiscaletti, sul lungomare, via Tedeschi, via Maffei, via dei Mille e su parte di via dei Laureati, via Da Brescia, via San Giacomo, via del Mare e in piazza D’Acquisto.